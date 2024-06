Uitnodiging voor Bosma bij slavernijherdenking ingetrokken

Kamervoorzitter Martin Bosma zal niet aanwezig zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis heeft tegen de NOS verklaard dat de uitnodiging aan Bosma is ingetrokken.

Nooitmeer en Bosma spraken vanochtend met elkaar. Nooitmeer wilde dat Bosma zijn excuses aanbood voor in het verleden gemaakte opmerkingen, maar de Kamervoorzitter weigerde dat te doen. Bosma betitelde het herdenkingsjaar slavernijverleden ooit als “slavernijgedram” en “anti-blank racisme”. Bovendien is Bosma zoals bekend niet echt een tegenstander van het Zuid-Afrikaanse Apartheidssysteem. Niet iemand die je bij een slavernijherdenking wilt zien, al zal radicaal/extreem-rechts wel weer gaan janken over democratie en de vrijheid van meningsuiting.

