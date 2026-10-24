Trumpregime wil onwelgevallige verkiezingsuitslag Alaska kunnen annuleren

In Alaska blijkt er naast de voor de Republikeinen leidende senaatskandidaat Dan Sullivan nòg een Republikeinse kandidaat met dezelfde naam op de lijst te staan.

Dit nu was voor het Ministerie van Justitie onder Todd Blanche, nooit te beroerd om een kans tot het corrumperen van wat dan ook te laten glippen, aanleiding om de verkiezingsuitslag van Alaska te willen herroepen, mocht die ten nadele van de Republikeinen uitvallen. Althans als de marge van het verlies even groot is als het aantal stemmen dat die tweede Dan Sullivan heeft gekregen. De regering Trump heeft hiervoor reeds een rechtszaak aangespannen.

Eerder had men al geprobeerd hem van de lijst verwijderd te krijgen, maar een rechter heeft dat voorkomen. Men is namelijk bang – waarschijnlijk terecht – dat er teveel Republikeinse kiezers zullen zijn die niet begrijpen hoe een kieslijst werkt, die kortom nog niet tot twee kunnen tellen, en op de verkeerde Dan Sullivan zullen stemmen.

Kortom, Todd Blanche wil zich het recht voorbehouden een Republikeins verlies eenvoudigweg te kunnen herroepen omdat hun kiezers te achterlijk voor woorden zijn.

Ik mag hopen dat de Democraten een leger juristen zich heeft laten voorbereiden ter bestrijding van dit soort autocratische smeerlapperij. De Democraten staan er in de peilingen goed voor wat het Huis van Afgevaardigden betreft, maar zelfs de Republikeinse meerderheid in de Senaat lijkt niet buiten gevaar te zijn, dus elke zetel telt.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)