Trump wil Capitool opnieuw bestormen als hij niet wint

Tot niemands verrassing zal Donald Trump een nieuwe verkiezingsnederlaag niet accepteren. Biden kan volgens Donald alleen maar winnen door middel van fraude, want Donald=Het Volk. Dat betekent dat anything goes, inclusief een nieuwe bestorming van het Capitool.

BREAKING: Donald Trump just announced he will incite another insurrection if he doesn’t win. Retweet so all Americans see this and know how dangerous and unhinged Trump is. pic.twitter.com/DU31jdlj3l

— Biden’s Wins (@BidensWins) June 22, 2024