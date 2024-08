Trump nu ook op achterstand in Arizona en North Carolina

Volgens de laatste peiling van de New York Times en Siena Research loopt Kamala Harris verder uit op Trump. Het verschil zou nu 6 punten bedragen.

New ABC/WaPo national poll (B), Aug 9-13, LV 🟦 Kamala Harris 51%

🟥 Donald Trump 45% — Breaking Political News and Polls (@ThePollingReprt) August 18, 2024



In North Carolina heeft Harris nu een kleine voorsprong op Trump. Trump won NC in 2020 nipt, maar heeft nu 2 punten achterstand op Harris. Biden deed het in de peilingen slecht in NC, Harris doet het dus veel beter:

2024 GE: NYT/@SienaResearch NORTH CAROLINA

🟦 Harris: 49%

🟥 Trump: 47%

—

Full field

🟦 Harris: 46%

🟥 Trump: 44%

🟨 RFK Jr: 4%

🟪 Other: 1%

—

NC Governor

🟦 Stein: 49%

🟥 Robinson: 39% — Breaking Political News and Polls (@ThePollingReprt) August 18, 2024



In Arizona, een staat die Biden in 2020 nipt won, heeft Harris nu 5 punten voorsprong op Trump:

2024 GE: NYT/@SienaResearch ——

ARIZONA

🟦 Harris: 50%

🟥 Trump: 45%

—

Full field

🟦 Harris: 47%

🟥 Trump: 43%

🟨 RFK Jr: 5%

🟪 Other: 2%

—

AZ Senate

🟦 Gallego: 51%

🟥 Lake: 42% — Breaking Political News and Polls (@ThePollingReprt) August 18, 2024



In Nevada gaat Trump nog steeds aan de leiding, maar zijn voorsprong is geslonken tot één punt. In 2020 won Biden Nevada nog redelijk comfortabel (50% tegen 45%0), dus hier is nog wel wat werk aan de winkel voor het campagneteam van Harris.

Uitgelichte afbeelding: Door United States Senate – Senator Kamala Harris, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93059004