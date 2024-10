Trump nu al aan het janken over ‘fraude’

Volgens de laatste peilingen gaat Donald Trump het in de cruciale swing state Pennsylvania afleggen tegen Kamala Harris. Onmogelijk, want Donald wint altijd, dat weet iedereen. Verliezen is alleen mogelijk als de tegenpartij de zaak verneukt.

Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar janken over ‘fraude’ is het enige wat een loser als Trump nog resteert als hij onderuit gaat. Zijn aanhang maakt het natuurlijk geen zak uit. Mocht je je afvragen waarom niet, luister dan eens naar deze dame:

Do you think that America will ever recover from this level of utter & complete stupidity once Trump is gone? Jesus Christ almighty, how did we ever get here? pic.twitter.com/5XqR3hVALW

— cαηα∂α нαтεs тя☭мρ (@Trump_Detester) October 29, 2024