Trump gaat openlijk op de nazitoer

In de VS wordt in de aanloop naar de presidentsverkiezingen zo langzamerhand de eindsprint in gezet. Voor een steeds wanhopiger wordende Donald Trump blijkbaar aanleiding het masker definitief te laten vallen en openlijk nazitaal uit te kramen.

We staan nu wereldwijd bekend als BEZET AMERIKA…Maar aan iedereen hier in Colorado en in onze hele natie, doe ik de volgende belofte: 5 november 2024 zal BEVRIJDINGSDAG zijn in Amerika. Ik zal Aurora redden en elke stad die is binnengevallen en veroverd en we zullen deze wrede en bloeddorstige criminelen achter de tralies zetten of ze het land uit schoppen.

Ter ere van Jocelyn Nungaray, Laken Riley, Rachel Morin en alle anderen die gedood zijn of dodelijk gewond zijn geraakt door de hand van migranten die nooit in ons land hadden mogen worden toegelaten, kondig ik vandaag aan dat we vanaf het moment dat ik mijn ambt aanvaard, OPERATIE AURORA op federaal [landelijk] niveau begint. Om de uitzetting van deze wrede bende te versnellen, zal ik een beroep doen op de Alien Enemies Act van 1798 om elk crimineel migranten netwerk dat op Amerikaanse bodem opereert, aan te pakken en te ontmantelen.

Iemand als Kamala Harris die deze gemeenschap zoveel geweld en terreur heeft gebracht, mag nooit president van de Verenigde Staten worden!