Syrische rebellenleider: wij zijn niet uit op een conflict met Israël

Ahmad al-Sharaa, de leider van Hayat Tahrir al-Sham (HTS), heeft tijdens een interview met de Syrische tv voorzichtig toenadering gezocht tot Israël. Volgens al-Sharaa heeft Israël geen reden meer luchtaanvallen uit te voeren op doelwitten in Syrië. De bombardementen die de Israëlische luchtmacht de afgelopen week heeft uitgevoerd in Syrië dreigen volgens de Syrische rebellenleider uit te lopen op een escalatie die door niemand gewenst wordt.

De Israëlische luchtmacht bombardeerde eerder deze week een aantal militaire doelen in Syrië, waaronder opslagplaatsen voor chemische wapens en raketten. Israël vertrouwt de nieuwe machthebbers in Damascusus niet en wil voorkomen dat het uitgebreide wapenarsenaal van Assad in handen van de rebellen valt.

HTS is voortgekomen uit Al Qaida, maar brak jaren geleden al met die organisatie. De beweging doet haar uiterste best zich te presenteren als gematigd en (relatief) tolerant, maar de meeste Israëli’s hebben daar weinig vertrouwen in.

HTS heeft expliciet aangegeven niet uit te zijn op een confrontatie met ‘het Westen’: “…our involvement with Al Qaeda in the past was an era, and it ended, and even at that time when we were with Al Qaeda, we were against external attacks, and it’s completely against our policies to carry out external operations from Syria to target European or American people. This was not part of our calculations at all, and we did not do it at all”. De beweging wil Syrië opnieuw opbouwen en een oorlog met het militair superieure Israël kan de beweging daarbij missen als kiespijn. Volgens al-Sharaa kunnen de problemen in de regio uitsluitend opgelost worden met diplomatieke middelen.

Bron: Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: By Qasioun News Agency – “Hama: HTS Enters Mushairfa Village 31-10-2017”, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63820571