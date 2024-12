SDF opent aanval op posities Syrisch leger in Deir Ezzor

Eenheden van de Syrian Democratic Forces (SDF) hebben vanochtend de aanval geopend op posities van het Syrische leger in Deir Ezzor. Volgens de over het algemeen wel betrouwbare Thomas van Linge wordt de SDF gesteund door de Amerikaanse luchtmacht. FWIW, uiteraard. De Amerikaanse luchtmacht heeft SDF gesteund bij aanvallen op posities van ISIS en voerde de afgelopen dagen ook bombardementen uit Iraanse milities die vanuit Irak Syrië binnentrokken.

#Syria: #SDF forces join the war against the #Assad regime.

This morning Arab SDF units launched attack against the regime in #DeirEzZor, hoping to expell the regime from seven villages located on the east bank of the Euphrates.

American warplanes bomb the regime in the area

— Thomas van Linge (@thomasvlinge.bsky.social) 3 december 2024 om 09:46