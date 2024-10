PVV-kiezers: kabinet mag vallen als Wilders zijn zin niet krijgt met noodwet

Als Wilders zijn zin niet krijgt met de noodwet, mag het kabinet van de meeste PVV-kiezers wel vallen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

De PVV-kiezers zijn van mening dat Wilders al genoeg heeft ingeleverd. Dat klopt op zich: van de meeste verkiezingsbeloften van de PVV is tot op heden weinig terecht gekomen. Wanneer Wilders ook op het punt van asiel zijn zin niet krijgt mag hij van de overgrote meerderheid van zijn kiezers de stekker eruit trekken.

In het kabinet Wilders Schoof worden momenteel moeizame onderhandelingen gevoerd tussen PVV en NSC. De PVV is voorstander van een noodwet, NSC is mordicus tegen. Als de partijen er deze week niet uikomen is de kans groot dat het kabinet valt.

Van de NSC-kiezers is 49% tegen de invoering van een noodwet. 44% vindt het geen reden het kabinet te laten vallen. Dat NSC in de peilingen op zwaar verlies staat speelt daarbij ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, houdt NSC er van de huidige 20 zetels maar 3 over.

