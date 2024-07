Overheid: voer je wolvenplan uit!

Uitvoeringsorganisatie Bij12 heeft een wolvenplan: snel en adequaat de escalatieladder in dit plan uitvoeren zou wellicht voorkomen hebben dat een meisje in Leusden onbedoeld met haar BSO bij een roedel wolvenwelpen in de buurt kwam. Op dit moment wordt het plan onvoldoende uitgevoerd.

Het Wolvenplan is door overheid, wolvenexperts en natuurorganisaties goed doordacht. Er staat in wanneer je wat doet, als een wolf iets problematisch doet, maar vooral ook beleid om te voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan.

Om verantwoord met wolven samen te leven, zijn twee dingen belangrijk: wolven moeten mensen niet opzoeken en voldoende wilde prooien kunnen vinden. Wij moeten wolven niet voeren (bijvoorbeeld voor een foto), onze schapen en andere huisdieren goed beschermen en zorgen voor een goede wildstand. Natuur met wolven heeft ook voldoende grote rustgebieden nodig. Waar wolven en mensen vaak dicht bij elkaar komen, moeten wolven indien nodig leren dat mensen beter te mijden zijn door negatieve conditionering. Het is de taak van provincies (als bevoegd gezag over de natuur) om daarvoor te zorgen.

