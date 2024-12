Overbevissing halveert populatie van haaien en roggen

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science, toont aan dat de wereldwijde populatie van haaien en roggen sinds 1970 is gehalveerd. Overbevissing is de voornaamste oorzaak van deze achteruitgang. Zowel doelgerichte visserij als bijvangst vormen hierin een probleem.

Dit alarmerende nieuws werd gepresenteerd door een internationaal team van wetenschappers uit Canada, Frankrijk en Australië. Zij hebben een zogenaamde ‘Rode Lijst Index’ ontwikkeld om de mogelijke gevolgen van overbevissing in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat de kans op uitsterven van kraakbeenvissen (chondrichthyes) – de cluster waar haaien en roggen onderdeel van zijn – met 19 procent is toegenomen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Albert kok – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10253877

