Opnieuw extreemrechtse activist neergestoken in Mannheim

In Mannheim is opnieuw een extreemrechtse activist neergestoken. Een van de drie daders is inmiddels gearresteerd. Zijn identiteit is niet bekend gemaakt. De politie van Mannheim geeft in de loop van de middag een persconferentie.

De 62-jarige AfD-er Heinrich Koch werd neergestoken toen hij maandagavond rond 22.45 uur drie mensen aansprak die verkiezingsposters van de AfD verscheurden. Volgens de AfD zijn de daders ‘linksextremisten’, maar met die term is men in rechtse kringen al net zo gul als links is met ‘fascisten’. Koch ligt nog in het ziekenhuis, maar hij raakte niet ernstig gewond.

Het is de tweede keer binnen een week dat een extreemrechtse activist wordt neergestoken in Mannheim. Vorige week werd Michael Stürzensberger – o.a. bekend van het rechtse complotblog PI News – neergestoken door de Afghaanse asielzoeker Sulaiman Ataee. Een agent die probeerde in te grijpen kwam daarbij om het leven. Stürzensberger raakte zwaar gewond. Ataee ligt in het ziekenhuis, hij is nog steeds buiten bewustzijn.

Campagne voeren is in Duitsland tegenwoordig niet geheel zonder risico’s. Vorig jaar werden niet minder dan 2790 ernstige bedreigingen en/of aanvallen op politici gemeld. In bijna de helft van de gevallen waren politici van de Groenen het doelwit, gevolgd door AfD (478 meldingen) en SPD (420 meldingen).

Ook in 2024 is het goed raak. Begin mei werd de sociaaldemocratische Europarlementariër Matthias Ecke in Dresden zó zwaar toegetakeld dat hij een spoedoperatie moest ondergaan. Kort daarop werd de Berlijnse senator Franziska Giffey (SPD) in Berlijn geslagen met een tas met ‘harde inhoud’ en afgelopen zaterdag werd CDU-politicus Roderich Kiesewetter aangevallen toen hij campagne voerde in Aalen. Kiesewetter kwam er vanaf met wat schaafwonden en lichte kneuzingen.

