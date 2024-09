Nieuwe golf van ontploffingen in Libanon

Libanese media melden dat in Beiroet en de Bekaavallei zeker honderd mensen gewond zijn geraakt na een reeks ontploffingen, dit keer van portofoons en naar verluid ook enkele mobiele telefoons. Drie mensen zouden bij de ontploffingen om het leven zijn gekomen.

Two-way radios & more pagers appear to have just been detonated in areas of #Beirut, the #Bekaa & elsewhere in #Lebanon — all about 20mins ago.

Multiple cars alight, apartments on fire — more injuries. Hospitals filling up again. pic.twitter.com/XNA7WMABaI

— Charles Lister (@Charles_Lister) September 18, 2024