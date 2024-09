Nederlandse medeplichtigheid aan genocide, 1965-1966 Indonesië

Indonesië had de grootste communistische partij buiten de wereld van het “reëel bestaande socialisme”. De Chinese minderheid was relatief oververtegenwoordigd in de partij.

In 1965 organiseerde het leger een nep-communistische staatsgreep, die aanleiding was tot grootscheepse jacht op al dan niet vermeende communisten. De jacht nam de vorm aan van genocide, het aantal vermoorde mensen wordt geschat op een half tot ruim een miljoen.

Het leger was machtig geworden doordat het de door Soekarno “genaaste” Nederlandse bedrijven te beheren kreeg. En toen was het tijd Soekarno geleidelijkaan af te zetten, als zogenaamde vriend van de communisten.

Als nu iets NIET verrassend is, is het dat Nederland in de vorm van zogeheten veiligheidsdiensten hand- en spandiensten heeft verleend aan de moorddadige putschisten van Soeharto. Dat de CIA er bij betrokken was, was al langer bekend. En nu wordt ook de Nederlandse rol van de wegbereiders van Shell, Unilever en de rest duidelijk.

