Motie om AfD te verbieden binnenkort in de Bondsdag

Binnenkort wordt in de Bondsdag vermoedelijk een motie in stemming gebracht om de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) te verbieden. De motie wordt volgens taz gesteund door leden van de CDU/CSU, SPD, Groenen en Die Linke.

Om de motie überhaupt in behandeling te kunnen nemen zijn de stemmen van 37 Bondsdagafgevaardigden nodig. Initiatiefnemer en CDU-parlementslid Marco Wanderwitz heeft al in juni tegen taz gezegd dat hij de benodigde stemmen heeft verzameld. De precieze procedure en de datum van indiening worden vastgesteld zodra de betrokken fracties de motie intern besproken hebben.

De indieners baseren hun motie op Artikel 21 van de Duitse Grondwet. Daarin wordt bepaald dat partijen met ongrondwettelijke doelstellingen verboden moeten worden: Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.

Of een partij er dergelijke opvattingen op nahoudt wordt bepaald door het Grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht). In de motie wordt uitgesproken dat de AfD een racistische, antisemitische en extreemrechtse partij is, die ook in staat is haar doelstellingen te verwezenlijken. Een poging de fascistische NPD te verbieden strandde in 2017 op dat laatste punt. Het Grondwettelijk Hof was destijds van mening dat de NPD een marginaal clubje ongeregeld was waarvan geen concrete dreiging uitging: “Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt”. Bij de AfD is dat duidelijk anders: de partij is in de meeste peilingen inmiddels de tweede partij van het land.

Uitgelichte afbeelding: Verkiezingsposter van de AfD – By Valodnieks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62665145