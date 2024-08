Minister Faber roept asielcrisis uit + Update

Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie heeft aangekondigd rond Prinsjesdag met een voorstel te komen een asielcrisis uit te roepen. In het hoofdlijnenakkoord van PVV, NSC, VVD een BBB werd al aangekondigd dat het kabinet met een (tijdelijke) asielcrisiswet zou komen. NSC, VVD en BBB zouden deze passage waarschijnlijk het liefst negeren (er komt alleen maar gelazer van), maar voor de PVV is dit een absoluut essentieel punt. De PVV-kiezer zal het Wilders vergeven als het opheffen van de verplichte bijdrage in de zorg op de lange baan geschoven wordt, maar uitstel van maatregelen om de ‘asielcrisis’ te bezweren zou voor de PVV-leider dodelijk zijn: zijn politieke geloofwaardigheid hangt er vanaf.

Wilders (de échte premier) reageerde dan ook opgetogen:

Nogal voorbarig, want Nederland zal toch écht toestemming moeten hebben van de EU, en dat zit er hoogstwaarschijnlijk niet in. De Europese Commissie (EC) heeft de regering al gewaarschuwd dat Nederland niet zomaar een asielcrisis uit kan roepen. Nederland zal niet alleen aan moeten tonen dat het systeem daadwerkelijk vast is gelopen, maar ook dat men er alles aan heeft gedaan om te voorkómen dat het systeem vastliep. Succes met dat laatste.

Als Nederland niet met een goed onderbouwd verhaal komt en eenzijdig allerlei maatregelen afkondigt zit het er dik in dat de EC op háár beurt maatregelen neemt tegen Nederland. Dergelijke eenzijdige acties worden je in Brussel niet in dank afgenomen. Voor Wilders zal dat natuurlijk een goed excuus zijn de anti-EU retoriek flink op te schroeven – ultrarechts Twitter nam daar vandaag al een voorschot op – maar daar zal de EU niet meteen diep van onder de indruk raken.

Spannend wordt het sowieso. Zijn VVD en NSC bereid een stevig conflict – inclusief sancties – met de EU te riskeren om Wilders maar te vriend te houden? Als die vraag negatief beantwoord wordt is dit kabinet geen lang leven beschoren.

Update: tot niemands verbazing is Faber teruggefloten krabbelt Faber terug.

Uitgelichte afbeelding: Door RTV Connect, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150039733