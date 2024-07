Mikael en Gohar blijven hier!

Mikael is een Amsterdammer die 11 jaar geleden in Nederland geboren is! Hij zit in groep acht en is voor volgend jaar toegelaten tot een gymnasium. Mikael is en voelt zich 100% Nederlander en is een spontane lieve en intelligente jongen vol ambitie en levenslust.

Op 31 Juli heeft de Raad van State laten weten dat zij besloten hebben Mikael en zijn moeder Gohar geen verblijfsvergunning te verschaffen en hun terug naar Armenië te sturen. Hierop hebben zij 11 jaar lang vanuit meerdere asielzoekerscentra moeten wachten. Meer dan vijf jaar geleden deed hij met zijn moeder een aanvraag op grond van de Afsluitingsregeling (ook wel bekend als het Kinderpardon).

Net als burgemeester van Amsterdam Femke Halsema doen wij nu opnieuw een beroep op minister Faber. “Dit is een voorbeeld waar een regel in een individueel geval veel te hardvochtig uitvalt. De wens minder migranten in Nederland te hebben, kan nooit zo sterk zijn dat dat ten koste gaat van een 11-jarige jongen die geen ander land kent dan Nederland.”

De geboren en getogen Amsterdammer, Mikael, hoort hier thuis. Roep ook minister Faber op om Mikael’s verblijfsvergunning alsnog goed te keuren!