Mexico kiest: Eerste vrouwelijke president moet hoop bieden aan verscheurd land

Op 17 oktober 1953 maakte een grondwetswijziging het mogelijk voor vrouwen in Mexico om deel te nemen aan verkiezingen. Twee jaar later brachten ze voor het eerst hun stem uit in een federale verkiezing.

Vandaag, bijna 70 jaar later, krijgt Mexico voor het eerst een vrouwelijke president.

Claudia Sheinbaum, de voormalige burgemeester van Mexico-Stad, is natuurkundige en energie-expert. Daarnaast is ze ook de eerste Joodse persoon die Mexico leidt, een land waar 70 procent van de bevolking katholiek is.

De strijd ging voornamelijk tussen twee vrouwelijke kandidaten. Koploper Sheinbaum vertegenwoordigde het linkse kartel “Sigamos haciendo Historia (Laten we geschiedenis blijven maken)”. Die werd gevormd door de regerende partij Morena en enkele kleinere partners, de Groenen (PVEM) en de Partij van de Arbeid (PT).

