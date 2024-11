Menuet in G-majeur (toegeschreven aan J.S. Bach)

Zeg Kluft, je zou tot het einde van het jaar alleen soul/R&B doen, toch?

Jawel dat doe ik ook. Eerst The Toys



A lover’s concerto



The Supremes hadden tegelijk met The Toys een hit met I hear a symphony. Op de bijbehorende lp een versie van A lover’s concerto.

Hitweek mekkerde boos over deze Nederlandse versie. De zangeres reageerde per ingezonden stuk boos en verdrietig: zij was soulliefhebster en Hitweeklezeres. Nu, zestig jaar later schiet mij een mogelijke verklaring voor de negatieve houding van Hitweek te binnen. Iets met voor Nederlanders aanvaardbaar – eh – iets met assisme of zo, hoe schrijf je het…



Mijn concert

De bron van dit alles is te vinden in een notitieboek voor Anna Magdalena Bach, J.S.’s tweede echtgenote. Het is gecomponeerd door Christian Petzold.

– Uitgelichte afbeelding: Door Beat Publications Page two of the paper lists the publisher, who has given no copyright information. Photo is by Chuck Boyd of the paper. – KRLA Beat, page 12, a newspaper published for KRLA Radio, Los Angeles, in the 1960s., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28656995