Luiaard te traag om klimaatverandering bij te benen

Luiaards, de legendarisch traag bewegende wezens in Midden- en Zuid-Amerika, krijgen het bijzonder moeilijk met de klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Hun beperkte energie kan overleven onmogelijk maken tegen het einde van de eeuw.

De studie onderzoekt hoe de tweevingerige luiaard, die zowel in hoog- als laaglandgebieden leeft, reageert op wisselende omgevingstemperaturen. Via calorimetrie hebben onderzoekers het zuurstofverbruik en de kernlichaamstemperatuur van luiaards gemeten onder omstandigheden die de verwachte klimaatverandering nabootst. De resultaten doen het ergste vrezen voor het overleven van de soort, met name in hoger gelegen gebieden.