Ja, de zevende oktober

Niet voor de eerste keer noem ik de twee breekpunten van de afgelopen echt niet zoveel jaren waarbij wat zich voor links laat doorgaan denderend door de mand is gevallen.

24 februari 2022. Wat lui er toe beweegt Oekraïne als een door nazi’s beheerst aanhangsel van de NAVO aan te duiden – moet ik mij er in verdiepen? Het komt neer op het napraten van het regime van Poetin. Nou had ik – daar ben je anarchist voor – al niets met het reële socialisme van de USSR en aanhangsels, maar het Rusland van Poetin is een ultrakapitalistisch roversparadijs. Maar je had nu eenmaal wel fans van dat zogenaamde reële socialisme. Het is dan wel een misverstand dat anarchisten of libertair ingestelden (ach, weet men wat dat betekent?) daar bij zouden moeten horen. En dan, Oekraïne is een parlementaire democratie, geen volmaakte, maar volmaakte parlementaire democratieën bestaan niet. Als pragmatisch anarchist zeg ik wel: iets beters is vooralsnog niet voorhanden. En met de laster over de van huis uit Russischtalige joodse president Zelensky die net zo makkelijk nazi genoemd wordt vanaf de linkerzijde zijn we bij het volgende, zwaardere scheidingspunt.

Twee scribenten voor Krapuul hebben in de zomer van 2022 nogal luidruchtig de deur achte zich dichtgeslagen. Of eigenlijk, hun zou met liefde verzocht zijn de oneer aan zichzelf te laten. Makker Pyt had een of andere zich anarchist noemende Palestinaliefhebber imbeciel genoemd op wat toen nog twitter was. Imbeciel! Validisme! Kijk uit, kwetsende taal. Voor mij was het einde van een van de twee scribenten hier in zicht toen hij parmantig verkondigde dat abortus een mannenkwestie was want mannen kunnen ook zwanger worden. Tuurlijk joh. Varkens kunnen vliegen. En stel je voor dat we het eens over vrouwenrechten zouden hebben.

En toen kwam zeven oktober 2023. Een moordende meute ging namens islam en het Palestijnse volk de grens van Gaza met Israël over, schietend, hakkend, verkrachtend, ontvoerend. Een vredelievend festival werd overvallen, kibboetzim in de omgeving al evenzeer. Zo’n twaalfhonderd doden, en gewonden en gijzelaars in Gaza. En we zitten er nog steeds in: wat zich links noemt sympathiseert met islamitische griezels die een gerechtvaardigde strijd tegen het zionistisch kolonialisme voeren. En het zijn natuurlijk geen griezels. Vraag het Queers4Palestine maar. Ik dacht dat de grens al bereikt was bij die zwangere mannen. Maar neen. Enfin, lees hier, ik ben het niet met alles eens maar het is een verademing, zo’n stuk dat blijkbaar slechts in het Duits geschreven kan worden.

En zo zijn Extinction Rebellion (als eerste), de Partij voor de Dieren, allerlei andere partijen en zich voor radicaal-links uitgevende genootschappen – ik kan er nog wel meer bedenken dan Pyt doet – in een dagelijks koor over genocide en free free Palestine (waarom Engels? nou ja, het was een Brits mandaatgebied, dat zal het hem wezen) gaan zingen. Oorverdovend. En onthullend. Het vernisje dat over het antisemitisme lag is weg. Ik mocht het genoegen smaken op Bluesky zio genoemd te worden. Het verhaaltje dat antizionisme iets heel anders is dan antisemitisme is meer dan doorzichtig. Afgezien van de vraag wat zionisme nog moet betekenen nu de reëel bestaande staat Israël er is.

Het socialisme van de onwetenden, zo noemde Isaac Deutscher het antisemitisme in linkse kringen of in de onderste lagen van de samenleving Een links dat verkondigt dat mannen zwanger kunnen worden kan men onwetend noemen. Is er een grens tussen onwetendheid en kwaadaardigheid? Ik vrees dat de vraag retorisch is.

– Uitgelichte afbeelding: By Bodycam footage: No human authorship – https://www.wsj.com/video/cctv-shows-hamas-militants-attack-on-kibbutz-beeri/BD0AE9E0-36E8-43A1-88F9-30794FC02977, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142151760