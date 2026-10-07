Gedenk 7 oktober 2023

Vandaag is het drie jaar geleden dat de fascistische terreurbeweging Hamas ruim 1200 Israëliërs vermoordde, in overgrote meerderheid onschuldige burgers. De slachtpartij leidde tot een golf van antisemitisme, met name binnen wat – volledig ten onrechte – doorgaat voor links. Dat Hamas deed wat het deed was te verwachten: zo rollen terreurorganisaties nou eenmaal. Dat links vervolgens een bondgenootschap zou sluiten met islamofascisten lag niet in de lijn der verwachtingen. De aanslag en met name de reactie van links Nederland op de op 7 oktober gepleegde gruweldaden heeft mijn wereldbeeld definitief veranderd. Het heeft er ook toe geleid dat ik de banden met de vroegere strijdmakkers op radicaallinks inmiddels heb verbroken. Geen seconde spijt van gehad: good riddance en tot nooit weer ziens. עַם יִשְׂרָאֵל חַי

Voor beelden van de slachtpartij verwijs ik naar de site Hamas Massacre. Voor iedereen die de afgelopen jaren de gebeurtenissen heeft gebagatelliseerd of vergoeilijkt. Wat de islamogauchisten van Joop.nl, One World en Doorbraak betreft: fuck you.

Op 7 oktober 2023 werden meer Joden vermoord dan op welke andere dag dan ook sinds de Holocaust. Vroeg die ochtend drongen duizenden Hamas-terroristen door in Israëlische gemeenschappen en wijken in de buurt van de Gazastrook, waar ze op brute wijze onschuldige baby’s, kinderen, ouderen en hele gezinnen vermoordden, verkrachtten en ontvoerden. Ouders waren getuige van de moord op hun kinderen, terwijl kinderen getuige waren van de moord op hun ouders. In sommige gevallen werden kinderen die getuige waren van de moord op hun ouders ook met geweld naar Gaza ontvoerd. Terroristen verbrandden mensen en huisdieren levend, plunderden huizen, staken huizen en wijken in brand, ontvoerden burgers en burgerlichamen, en pleegden andere misdaden tegen de menselijkheid, terwijl ze video’s maakten en deze op sociale media en andere communicatieplatforms plaatsten. Een van de Hamas-terroristen belde zelfs zijn ouders vanaf de telefoon van een van de slachtoffers om hen trots te vertellen dat hij tien Joden had afgeslacht, waaronder de vrouw van wie hij de telefoon had gepakt en haar echtgenoot.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085