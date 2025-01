Het is nu 1,5 graad Celsius warmer: Een nieuw tijdperk breekt aan voor klimaatwetenschappers

De opwarming van anderhalve graad Celsius is bereikt, dus moet de klimaatwetenschap anders naar de toekomst kijken, schrijft klimaatexpert Aditi Mukherji. Als auteur bij het IPCC steekt ze ook een hand in eigen boezem: “De tijd om inzichten te leveren is voorbij, nu is bruikbare, bewezen en toekomstgerichte wetenschap nodig die de weg effent naar effectief handelen.”

Tegen de tijd dat ’s werelds meest toonaangevende klimaatwetenschappers hun volgende rapport publiceren in 2028-29, zal de wereld mogelijk al een paar jaar 1,5 graad Celsius warmer zijn dan het pre-industriële tijdperk en is de deadline 2030 voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN nabij.

De drempel die is vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs in 2015 om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, werd voor het eerst in 2024 overschreden, bevestigde de Europese klimaatdienst Copernicus op 10 januari.

– Lees verder bij de bron, IPS