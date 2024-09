Hamas vermoordt zes gijzelaars; grote demonstraties in Israël

Het Israëlische leger heeft de lichamen van zes door Hamas vermoorde gijzelaars geborgen. Het betreft Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov en Ori Danino.

Het IDF vond de lichamen in een tunnelcomplex onder Rafah, op ongeveer een kilometer afstand van de plek waar het leger vorige week Kaid Farhan al-Alkadi wist te bevrijden.

De gijzelaars zijn vermoedelijk afgelopen donderdag of vrijdag vermoord door Hamas. Alle zes zijn op korte afstand door het hoofd en lichaam geschoten, wat erop wijst dat ze in koele bloede geëxecuteerd zijn. Vermoedelijk was Hamas bang dat het IDF de gijzelaars zou bevrijden.

Het IDF neemt aan dat 97 van de 251 gijzelaars die op 7 oktober door Hamas werden ontvoerd nog steeds in Gaza zijn, waaronder de lichamen van ten minste 33 personen van wie de dood door het leger is bevestigd.

In Israël zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te eisen dat Netanyahu de gijzelaars ‘naar huis brengt’, wat in de praktijk natuurlijk neerkomt op het sluiten van een deal met Hamas. De grootste vakbond van Israël, de Histadrut, heeft voor vandaag een algemene staking uitgeroepen. Oorspronkelijk zou die staking tot dinsdag duren, maar inmiddels heeft de voorzitter van de bond aangekondigd dat de staking vandaag al beëindigd wordt. De regering stapte onmiddellijk naar de rechter met het verzoek de staking te verbieden. De rechter oordeelde dat het ‘een politieke staking’ betreft (waar natuurlijk wat in zit) en droeg de vakbond op de staking vanmiddag om 2.30 uur Israëlische tijd te beëindigen. De vakbond heeft gezegd die uitspraak te zullen respecteren.

Het is onwaarschijnlijk dat de Israëlische premier toegeeft aan de druk. Niet eens zozeer omdat Netanyahu een opportunistische zak hooi is, maar omdat hij zich in een onmogelijke positie bevindt. Kom je tegemoet aan de begrijpelijke wensen van familie en vrienden van de gijzelaars of maak je Hamas definitief onschadelijk, ook al moet je voor dat laatste een zware prijs betalen? Elke Israëlische regering – ook eentje van linkse signatuur – zou worstelen met hetzelfde dilemma.

