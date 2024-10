Groot-Brittannië geeft Chagos (terug) aan Mauritius, natuurlijk op Diego Garcia na

In 1968 werd Mauritius onafhankelijk van Groot-Brittannië. De Chagosarchipel werd evenwel afgescheiden als een nieuwbakken kolonie, British Indian Ocean Territory. De opzet was Diego Garcia in te richten als basis voor de Verenigde Staten, die eisten dat de eilanden zonder inwoners werden opgeleverd. De bevolking werd geleidelijkaan de toegang tot eigen eiland ontzegd, voorzover zij niet gedeporteerd werd.

Deze koloniale schande wordt niet goedgemaakt. De archipel wordt alsnog overgedragen aan Mauritius, met uitzondering van het hoofdeiland Diego Garcia. Veel van de eilanden zijn onbewoonbaar. De regering van Mauritius zal de terugkeer van de bewoners en hun nazaten toestaan en bevorderen, bewoners van de andere eilanden.

Olivier Bancoult, voorzitter van de Chagos Refugee Group zegt dat het nog onduidelijk is hoeveel Chagossianen naar de eilanden zouden willen terugkeren. De verdreven inwoners van Diego Gracia kunnen niet terugkeren, maar Bancoult hoopt dat ze wel de voorkeur krijgen bij tewerkstelling op het eiland.

De organisatie Chagossian Voices wijst er op dat de Chagossianen niets gevraagd is over de overdracht aan Mauritius. De Chagossianen willen zeggenschap over de toekomst en de bijzonderheden van de terugkeer. De deportatie van de bevolking heeft ruim vijftig jaar geleden plaatsgevonden.

– The Guardian

– Uitgelichte afbeelding: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=660310