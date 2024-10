Gewonden bij aanslag in Israël

Bij een aanslag in Hadera in het noorden van Israël zijn zes mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand. De dader is gearresteerd.

De dader gebruikte een brommer om van de ene locatie naar de andere te gaan en op elke plek mensen aan te vallen met een mes en een bijl.

De terrorist werd opgejaagd en in een hoek gedreven door bewapende omstanders, totdat politieagenten arriveerden en hem arresteerden.

The Terrorist who carried out the Stabbing Attack in Hadera is reported to be Ahmed Jabarin, a 36-Year-Old Israeli from Umm al-Fahm. Jabarin is said to have driven around the City on his Motorcycle with an Axe and Knife, while Stabbing anyone that he saw; before he was… pic.twitter.com/eiRW57rG8g

