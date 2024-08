Gaat die vlinder echt wel achteruit?

Er zijn sombere berichten over de vlinders. Jaar in jaar uit zijn er minder. Ook dit jaar lijkt het niet goed te gaan en laten veel vlinders een negatieve trend zien. Maar is dat wel zo? Als je de NDFF gebruikt, het meest complete databestand over de natuur in Nederland, dan lijkt het best mee te vallen en gaan veel soorten juist vooruit. Hier een praktijkvoorbeeld van de duinparelmoervlinder.

Vrijwel alle waarnemingen van vlinders (en andere planten en dieren) in Nederland komen terecht in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), of ze nu worden ingevoerd via Waarneming.nl, Telmee, het Meetnet Vlinders of een van de vele andere manieren om waarnemingen vast te leggen. Daarmee lijkt dit een ideale bron om zelf onderzoek mee te doen: alle waarnemingen staan er immers in.

– Lees verder bij de bron