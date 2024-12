Fijnstof maakt miljoenen slachtoffers in India

Luchtvervuiling met fijnstof heeft in India het voorbije decennium anderhalf miljoen slachtoffers per jaar geëist, blijkt uit onderzoek in The Lancet.

India kampt al jaren met enorme fijnstofpieken – hoofdstad Delhi komt met de regelmaat van de klok in het nieuws als een van de vuilste steden ter wereld. Maar het probleem is veel groter dan enkel Delhi, blijkt uit nieuw onderzoek. Een studie in The Lancet Planetary Health brengt de impact van die vervuiling op de volksgezondheid in kaart in alle 655 districten in het land, voor de periode tussen 2009 en 2019. Daaruit blijkt dat bijna de hele bevolking van India in gebieden woont waar de WHO-richtlijnen worden overschreden. Dit betekent dat bijna 1,4 miljard mensen jaar na jaar worden blootgesteld aan ongezonde luchtvervuiling. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding, die zoals gepresenteerd laat zien dat ook Bangladesj onder het fijnstof lijdt: Door Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA/GSFC – http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=2309, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191335