Europese ontwikkelingsbanken blijven omstreden oliepalmplantages in Congo financieren

Ondanks beschuldigingen van landroof en mensenrechtenschendingen in een langlopend geschil met lokale gemeenschappen in Congo, klopt palmolieproducent PHC zich op de borst over gestegen productie en hoge werkgelegenheid. Ook Europese ontwikkelingsbanken blijven achter het bedrijf staan.

Eind mei waren er schermutselingen tussen mensen van een lokale gemeenschap en veiligheidsagenten op een oliepalmplantage in het noordoosten van de DR Congo. Het nieuwsmedium Mongabay spreekt van het meest recente incident in een langlopend geschil over zo’n 58.000 hectare land. Het bedrijf Plantations et Huileries du Congo (PHC) communiceerde nadien zelf dat negen mensen gearresteerd werden. Er zouden geregeld gevechten zijn tussen lokale gemeenschappen en de bewakers van PHC op de plantages van het bedrijf. Die hebben de afgelopen jaren zelfs geleid tot de dood van verschillende dorpelingen.

– Uitgelichte afbeelding: Par WINEUR — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117382592