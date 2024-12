Elon Musk blijkt te cheaten met online games

Elon Musk is van een Path of Exile (online game) server gegooid wegens ‘cheaten’ (bedrog). Musk’s handelingssnelheid lag zó hoog dat de anticheat software van de game het niet meer vertrouwde en hem (tijdelijk) op straat bonjourde.

Een extreem hoge handelingssnelheid wijst er vrijwel altijd op dat iemand een bot of andere cheat software gebruikt. Een bot heeft een veel hogere handelingssnelheid dan mensen. In online games is het gebruik meestal verboden, omdat het je een voordeel oplevert ten opzichte van spelers die wél eerlijk zijn. Vergelijk het met een atleet die doping gebruikt.

Volgens Musk is er geen sprake van ‘cheaten’. Hij is hij nou een keer bovenmenselijk begaafd en beschikt over een superieur reactievermogen. Kan hij ook niks aan doen.

Musk mag graag pronken met zijn vaardigheden als gamer. Hij wist een hoge ranking te behalen in Diablo IV, een positie die normaal vrijwel uitsluitend is weggelegd voor jonge gamers uit Zuidoost-Azië die hun halve leven achter een computerscherm doorbrengen. Met een game als Starcraft kun je in Zuid-Korea goed geld verdienen, mits je tot de top behoort. Zo’n carrière duurt meestal maar een paar jaar omdat je reflexen bij het ouder worden al snel minder worden. Voor dat laatste is Musk naar eigen zeggen dus immuun.

Hieronder een indruk van het reactievermogen en de coördinatie waarover je moet beschikken om Starcraft op een beetje redelijk niveau te kunnen spelen:

Musk zou de kritiek natuurlijk heel eenvoudig kunnen pareren door óók zo’n video te posten, maar ik durf er wat onder te verwedden dat hij dat niet zal doen;-) Ook als Musk eerlijk zou blijken te zijn blijft het natuurlijk de vraag hoe hij de tijd vindt om zo’n hoge ranking te behalen. Daar is een enorme tijdsinvestering voor nodig (vele uren per dag). Hoe iemand die 4 bedrijven leidt de tijd weet te vinden om zoveel uren te gamen is iedereen in de online gaming wereld een raadsel. Tenzij hij er wat die bedrijven betreft met de pet naar gooit, natuurlijk.

Uitgelichte afbeelding: JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons