Een op de drie kinderen blootgesteld aan extreme hitte

Wereldwijd kregen 766 miljoen kinderen – of 1 op de 3 – in de voorbije twee jaar te maken met extreme hittegolven. Kinderen zijn fysiek extra kwetsbaar voor hitte, en ook hun onderwijs komt in het gedrang.

Kinderrechtenorganisatie Save the Children analyseerde satellietbeelden van oppervlaktetemperaturen over de hele wereld. Onder “extreme hittegolf” worden drie opeenvolgende dagen verstaan met een temperatuur in de bovenste 1 procent van alle temperaturen die in de voorgaande 30 jaar op die locatie zijn gemeten. Daaruit blijkt dat alleen al in juli van dit jaar 170 miljoen kinderen dergelijke hittegolven meemaakten. In totaal kregen 766 miljoen kinderen de voorbije jaren te maken met een extreme hittegolf. – Lees verder bij de bron, IPS – Uitgelichte afbeelding: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18826480