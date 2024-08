Ecuadoraanse rechter: Rivier heeft het recht om niet vervuild te worden

In een historisch vonnis heeft een rechtbank in Ecuador gesteld dat de rechten van de Machángara-rivier werden geschonden en dat de rivier moet worden schoongemaakt. Hoofdstad Quito gaat in beroep tegen de uitspraak maar de voorzitter van het inheemse volk dat de rechtszaak had aangespannen blijft hoopvol: “Voor ons zijn rivieren unieke heilige entiteiten die beschermd moeten worden.”

Begin juli verwees een Ecuadoraanse rechtbank in zijn uitspraak naar de rechten van de Machángara-rivier, die door de hoofdstad Quito stroomt. Terwijl andere landen in de regio het recht van mensen op een gezond milieu erkennen, erkent de grondwet van Ecuador dus ook het recht van natuurlijke elementen om niet aangetast te worden. De rechtszaak ter bescherming van de rechten van de rivier, die zwaar vervuild is, was aangespannen door het inheemse Kitu Kara-volk. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: De Alfonfin – Kikinpa rurasqan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6487664