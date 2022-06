Deze week twee doden in Palestina

Een kolonist heeft dinsdagavond de 28-jarige Ali Hassan Harb doodgestoken. Het gebeurde in Iskaka ten noorden van Salfit. Volgens plaatselijke bronnen was Harb aan het werk op het land toen er een groep kolonisten aankwam. Een aantal boeren probeerden hen tegen te houden, maar daarop stak één van de kolonisten Harb met een scherp voorwerp in de hartstreek. Het leger verhinderde vervolgens een half uur lang dat Harb hulp kreeg. Toen hij uiteindelijk bij het ziekenhuis arriveerde was hij al overleden. De kolonist werd geen strobreed in de weg gelegd.

Het was de tweede dode binnen een week. Zondag werd een 53-jarige man doodgeschoten bij het ”Afscheidingshek” in de buurt van Qalqilya. Het was Nabil Ahmad Taysir Ghanem uit Nablus. Hij probeerde met vijf anderen door een gat in het hek naar Israel te gaan toen het leger het vuur op hen opende. Salim werd daarbij dodelijk getroffen. Israel beweerde dat de Palestijnen het ”Afscheidingshek” beschadigden. De Palestijnen ontkenden dit, ze zeiden dat Israel domweg op de groep schoot om ze weg te jagen, alhoewel ze pasjes hadden om in Israel te werken.

Het aantal door Israel gedode Palestijnen is nu bij 70 aangeland. Ik meldde eerder een aantal van 55. Dat was fout. De situatie was onduidelijk omdat niemand een statistiek bijhield.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu Pessoptimist