Demonstratie voor de rechtsstaat: 2 juli

Laan van Reagan en Gorbatsjov, Den Haag (bij het Haagse Bos)

– Opzet van de demonstratie: iedereen een A4 met de 2 juli poster erop.

– Wie wil schrijft op de achterzijde: ‘Ik sta hier ook namens’ (namen van wie er niet bij is).

– Sociale media hashtags: #WijZijnWaakzaam en #2juli (en wat je verder wilt).

Aanleiding

Op 2 juli wordt een nieuw kabinet beëdigd. Dit kabinet is democratisch tot stand gekomen, maar veel wat deze bewindslieden en hun partijen zeggen en willen, draait om uitsluiting. Dat leidt tot ongerustheid en waakzaamheid bij veel mensen. Zo deed Nilüfer Gündoğan een online oproep tot actie die veel respons kreeg.

De democratie die dit kabinet voortbrengt wordt tegelijkertijd via democratische weg uitgehold met voornemens en uitspraken die strijdig zijn met rechten van mens, dier en planeet. De geschiedenis leert dat het normaal maken van ondemocratisch gedachtengoed een glijdende schaal vormt naar uitsluiting en geweld.

Rechtsstaat

In Europese landen als Hongarije, Polen en Italië zijn er ontwikkelingen die laten zien dat de rechten van mensen worden ingeperkt. Zo heeft de Italiaanse Premier Meloni een wet ingevoerd dat lesbische vrouwen in Italië weerhoudt om beide op de geboorteakte te staan. En in Hongarije werd een nieuwe wet van kracht die de rechtsstaat verder ondermijnt.

Op het bordes staan op 2 juli mensen die vergelijkbare ambities hebben en daar in hun uitspraken zeer open over zijn.

Retoriek heeft gevolgen. We zien al groeiende bedreiging van politici, vrouwen en mensen van kleur in het bijzonder. Journalisten en rechters ervaren druk. Antisemitisme en islamofobie nemen toe, evenals homofobie en seksisme.

Daarom slaan burgers de handen in elkaar en komen in actie.

“In de afgelopen 20 jaar zijn meer landen minder democratisch geworden, dan ooit ervoor. Democratische erosie vindt volop plaats, ook op ons continent. Nederland mag daar niet ten prooi aan vallen,” aldus Gündoğan.

Wacht niet tot het te laat is

Vanuit Polen, Hongarije en de Verenigde Staten en van mensen met roots in ondemocratische landen elders in de wereld komen er signalen: “Wacht niet tot het te laat is. Kijk niet eerst eens toe, omdat het gaat om een democratisch gekozen regering. Ook die kunnen ondemocratisch handelen, geloof ons. Sta op bij gevaarlijke signalen – en ja, die zijn er nu in Nederland. Wees eerder alert.”

2 juli is hét moment om onze zorgen te uiten. De dag dat het kabinet op het bordes staat is de dag dat wij als snelgroeiende verzameling van waakzame burgers naar voren stappen.

2 juli is geen eindpunt, het is de start van meer:

– de bundeling van krachten van individuen en organisaties die pal staan voor de rechtsstaat en ieders grondrechten,

– vervolgacties uit alle hoeken van de samenleving &

– de lancering van het Manifest van Waakzaamheid.

De tolerantieparadox van Karl Popper gaat over nu. Om een open en tolerante samenleving te houden, moet je intolerantie niet tolereren.

Bron