Demo tegen kabinet Bruin II flopt

De demonstratie tegen het kabinet Bruin II is op een flop uitgelopen. Aan de demonstratie in Den Haag namen hooguit 500 mensen deel.



De demo was georganiseerd door de voormalige Volt-parlementariër Nilüfer Gündoğan. Het weer werkte natuurlijk niet mee, maar daar kan de toch tamelijk bedroevende opkomst niet mee verklaard worden. Eerdere demonstraties tegen de (toen nog) onderhandelingen van centrumrechts met de PVV liepen ook op een sof uit, maar dat viel nog te verklaren met de prominente aanwezigheid van radicaal-links, wat eigenlijk altijd een recept voor een ramp is.

Het enige wat je Gündoğan kunt verwijten is dat ze erg weinig ruchtbaarheid heeft gegeven aan de demo. Een aantal oproepen op Twitter/X, en dat was het dan wel zo’n beetje. Ook wij hebben er weinig aandacht aan besteed, iets waar schrijver dezes zich wel ietwat schuldig over voelt. In our defense: pas gisteren werd ik er op Twitter aan herinnerd dát er een demo plaats zou vinden.

Blijft de vraag waarom er in Duitsland en Frankrijk wél honderdduizenden mensen de straat opgaan tegen extreemrechts, terwijl het in Nederland zo’n slappe hap is…

Uitgelichte afbeelding: Door Bente Maria Hilkens Fotografie – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106655247