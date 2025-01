Deal tussen Israël en Hamas op komst

Er lijkt een deal op komst te zijn tussen Israël en Hamas over een wapenstilstand in Gaza en de vrijlating van de Israëlische gegijzelden. Dat is natuurlijk al vaker gezegd, maar dit keer lijkt een deal echt nabij, mogelijk nog deze week.

De details zijn uiteraard nog niet bekend, maar volgens het geruchtencircuit bevat het de volgende punten:

Israël laat voor elke 5 vrouwelijke gegijzelden 50 Palestijnse gevangen vrij. Het is niet duidelijk hoeveel gegijzelden inmiddels overleden zijn. In totaal zouden er 33 vrouwelijke gegijzelden in Gaza zijn. Ook zieken, ouderen en twee kinderen zouden door Hamas vrijgelaten worden. In totaal zou Israël zo’n 1000 Palestijnse gevangenen vrijlaten, waaronder enkele die een levenslange gevangenisstraf uitzitten.

Er gaat een wapenstilstand in van 42 dagen. Tijdens die wapenstilstand beginnen de onderhandelingen over een geleidelijke terugtrekking van het IDF uit Gaza. Israël behoudt een veiligheidscorridor aan de grens met Gaza.

In de derde fase kan dan begonnen worden met de wederopbouw van Gaza. De Amerikanen zouden bereid zijn daar geld in te steken op voorwaarde dat Hamas uit de macht ontzet wordt. Het bestuur van Gaza wordt overgenomen door de Palestijnse Autoriteit. De Amerikanen eisen wél dat de PA dan grondig hervormd wordt. Corruptie en vriendjespolitiek zijn een groot probleem op de Westelijke Jordaanoever en de Amerikanen voelen er weinig voor dat probleem te importeren in Gaza.

De ‘internationale gemeenschap’ en een aantal Arabische landen zouden financieel bij moeten dragen aan de wederopbouw van Gaza. Bovendien zouden ze leger- en politie-eenheden moeten leveren om tijdens een overgangsperiode toezicht te houden op de naleving van het bestand.

Allemaal FWIW, uiteraard. Volgens Israëlische media heeft Netanyahu inmiddels gesproken met de familie van de gijzelaars en hen verteld dat er een deal op komst is. Het lijkt er dit keer dus écht van te komen.

