De Roode Bioscoop is in zwaar weer terechtgekomen. De pandeigenaar heeft per 1 oktober jl. de huur opgezegd. Sinds de openbare bekendmaking hiervan heeft De Roode Bioscoop al veel steun ontvangen uit de politiek, van artiesten en uit de buurt. Door middel van een juridische procedure hoopt de directie het tij nog te kunnen keren.

Door deze petitie te ondertekenen en te verspreiden kunt u ook uw steun laten blijken voor het behoud van dit theater in zijn unieke en huidige vorm.

Namens alle betrokkenen alvast heel hartelijk bedankt!

Waarom is het belangrijk?

Teken de petitie: de Roode Bioscoop is niet te koop!

De Roode Bioscoop is al vijfendertig jaar lang een ontmoetingsplaats voor onverschrokken artiesten en bezoekers met een avontuurlijke kijk op muziek, theater en literatuur. Aanstormende talenten en gevestigde podiumkunstenaars krijgen de kans af te wijken van gebaande artistieke paden om in alle vrijheid nieuwe concepten te onderzoeken. Gedragen door een klein team en een grote groep vrijwilligers heeft de Roode Bioscoop na een rijke geschiedenis zijn bestaansrecht waargemaakt en is inmiddels van onschatbare waarde voor de buurt. Nu dreigt een van de laatste authentieke, onafhankelijke en eigenzinnige Amsterdamse podia verloren te gaan. Want terwijl er juist nu meer dan ooit behoefte is aan een onafhankelijke, artistieke vrijplaats in onze hoofdstad waar gastvrijheid altijd hoog in het vaandel staat, heeft de pandeigenaar per 1 oktober jl. de huur opgezegd. De reden hiervoor is onduidelijk en duister, maar het heeft er alle schijn van dat hij het theater op eigen wijze wil gaan leiden. Onder voorwendsel van een funderingsherstel wil hij het theater sluiten en Stichting de Roode Bioscoop eruit werken. Van de noodzaak van herstelwerkzaamheden is echter nooit melding gemaakt bij de gemeente. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de aangrenzende panden nergens last van hebben. Door alvast de naam te claimen bij het merkenbureau lijkt deze handeling onrechtmatig en vooral een truc om het roer zelf over te nemen. Dit mag natuurlijk nooit gebeuren!

Wilt u meer doen dan tekenen? ga dan naar:

https://www.roodebioscoop.nl/het-laatste-niieuws-over-de-roode-bioscoop

Stichting De Roode Bioscoop wordt momenteel geleid door Martijn Grootendorst en Frederique van Rijn. Zij worden ondersteund door een bevlogen team van zo’n veertig vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit Anneke Kroon en Arent van ’t Spijker. De Raad van Advies bestaat uit Mijke Loeven, Bas Lubberhuizen, Francien Schuursma, Felix Rottenberg, Tiers Bakker en Terts Brinkhoff.

Het bestuur van de stichting vrienden van De Roode Bioscoop bestaat uit Hetty van der Hall, Pauline Genee & Marko Bonarius.

Bewogen historie

De Roode Bioscoop kent een lange en bewogen historie. In 1913 richtte Gerhard Rijnders de Westerbioscoop op en deze werd in de volksmond ‘de roode bioscoop’ genoemd omdat er films in lijn met de ideeën van Domela Nieuwenhuis vertoond werden. Propagandafilms met leuzen als ‘Stuurt uw kinderen naar onze bioscoop!’ werden hier aangeprezen. De vertoningen waren verre van lucratief en de bioscoop moest al snel de deuren weer sluiten. In het pand vestigde zich daarna onder meer een dansschool, een fietsenmaker en een groenteboer. Vanaf eind jaren zeventig vond het gebouw weer een culturele bestemming: muziektheatergroep De Gebroeders Flint vestigde er haar repetitieruimte. Vanaf die tijd is er gestaag gebouwd aan een rijke muziektheaterprogrammering.

De Roode Bioscoop heeft als missie om met zijn uitzonderlijke historie, locatie en akoestiek een vrijplaats in Amsterdam te zijn waar nieuw en gevestigd talent op kleine schaal en in vrijheid kan experimenteren. Tijdens de voorstellingen wordt het publiek deelgenoot van artistieke maakprocessen in een ongekend intieme setting in het hart van Amsterdam. Onafhankelijk en al jaren een instituut.

Petitie, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend.