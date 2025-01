De geest van Soeharto waart rond in West-Papua

De interim president van de voorlopige regering van de Verenigde Bevrijdingsbeweging van West-Papua, Benny Wenda, heeft er voor gewaarschuwd dat sinds de Indonesisch president Prabowo Subianto is aangetreden in oktober dat hij terecht heeft opgemerkt dat na de verkiezing van Subantio in februari “de geest van Soeharto” terug is – de wrede dictator die het land drie decennia heeft overheerst.

Wenda, die in ballingschap verblijft, heeft in een verklaring van 16 december geschetst dat op dat moment de Indonesische troepen etnische zuivering aan het uitvoeren waren in verscheidene regentschappen. Duizenden Papoea’s werden door soldaten hun dorpen uitgedreven, de bossen in.

Het gehele regentschap Oksop is van bevolking ontdaan, waarbij meer dan 1200 Papoea’s ontheemd zijn nadar een escalatie plaatsvond in het regentschap Nduga in 2018.

