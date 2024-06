Countryklassieker du jour: Long, Long Time

Linda Ronstadt had de pest aan het album Silk Purse (“ik kon toen nog helemaal niet zingen”), maar maakte een uitzondering voor Long, Long Time. Het origineel wordt verziekt door een wat al te nadrukkelijk aanwezig orkest, maar deze liveversie uit 1974 met zijn ingetogen muzikale begeleiding is hartverscheurend mooi. Ik heb de neiging van veel countryproducers alle emoties extra dik aan te zetten met behulp van een bataljon violisten nooit goed begrepen: een goede countrysong werkt het beste wanneer je de song voor zichzelf laat spreken.

[Verse 1]

Love will abide

Take things in stride

Sounds like good advice

But there’s no one at my side

[Pre-Chorus]

And time washes clean

Love’s wounds unseen

That’s what someone told me

But I don’t know what it means

[Chorus]

‘Cause I’ve done everything I know

To try and make you mine

And I think I’m gonna love you

For a long, long time

[Verse 2]

Caught in my fears

Blinking back the tears

I can’t say you hurt me

When you never let me near

[Pre-Chorus]

And I never drew

One response from you

All the while you fell

All over girls you never knew

[Chorus]

‘Cause I’ve done everything I know

To try and make you mine

And I think it’s going to hurt me

For a long, long time

[Verse 3]

Wait for the day

You’ll go away

Knowing that you warned me

Of the price I’d have to pay

[Pre-Chorus]

And life’s full of flaws

Who knows the cause?

Living in the memory

Of a love that never was

[Chorus]

‘Cause I’ve done everything I know

To try and change your mind

And I think I’m going to miss you

For a long, long time

‘Cause I’ve done everything I know

To try and make you mine

And I think I’m gonna love you

For a long, long time

Uitgelichte afbeelding: By Rob Bogaerts / Anefo – This file was derived from: Zangeres Linda Ronstadt op Schiphol, Bestanddeelnr 928-8975.jpg, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95706850