COP29: Teleurstelling over zwak akkoord is groot

Rijke landen zullen tegen 2035 minstens 300 miljard dollar per jaar vrijmaken voor ontwikkelingslanden om zich beter te kunnen wapenen tegen klimaatexcessen. Dat nieuwe financieringsdoel is op de valreep vastgelegd in het slotakkoord op de klimaattop in Bakoe (COP29).

De meest kwetsbare landen die nu al volop de gevolgen van de klimaatverandering voelen hadden gehoopt op een groter deel van de taart. Want ook al is de goedgekeurde klimaatsteun meer dan de huidige 100 miljard dollar, toch is de grote vraag of het bedrag voldoende zal zijn voor ontwikkelingslanden om over te schakelen op schone energie en zich te wapenen tegen hitte, overstromingen en ander extreem weer. Het Wereldnatuurfonds reageert alvast dat het bedrag “niet in de buurt komt van wat de ontwikkelingslanden nodig hebben”. Het WWF beschouwt de klimaattop als “gefaald”, omdat een sterk signaal is uitgebleven om de uitstoot te verminderen en fossiele brandstoffen snel uit te faseren.

