Community en ecokraak: De Achtertuin kraakt een braakliggend terrein in Wageningen

Sinds dinsdag 11 juni wordt de Veerweg 121 bewoond door de leefgemeenschap en ecokraak ‘De Achtertuin’. De Wageningse groep heeft samen met tientallen actievoerders dit nieuwe terrein gekraakt om te pleiten voor een duurzaam en sociaal rechtvaardig leefmodel. Deze actie is een directe reactie op de aanhoudende woningcrisis, milieucrisis en de groeiende sociale ongelijkheid in Nederland.

Kraken is legitiem

Het gekraakte terrein ligt al minstens 17 jaar braak en is momenteel eigendom van een projectontwikkelaar. In de laatste plannen, die niet zijn goedgekeurd, werd er een bouwproject van dure koopwoningen voorgesteld. Tot vandaag de dag zijn er nog steeds geen concrete en geaccepteerde plannen voor het terrein. De actievoerders vinden het daarom gerechtvaardigd om hun woonrecht op dit braakliggend terrein te vestigen.

“We hebben al eerder in Wageningen met goede afspraken tussen bewoners, eigenaar en gemeente op deze manier gewoond.” , aldus Boris van De Achtertuin.

Woningcrisis en nood aan sociale huur

De leefgemeenschap en ecokraak ‘De Achtertuin’ is een diverse groep van mensen die het lastig hebben om woonruimte te vinden onder andere door een groot tekort aan sociale huur en een explosieve groei van huurprijzen. In Nederland zijn er minimaal 47 duizend woningen beschikbaar voor bewoning en toch leegstaand. 413 duizend woningen zijn niet beschikbaar of worden niet (permanent) bewoond. Dit terwijl de 437 duizend huishoudens vragen naar een woning. Daarnaast is het aandeel van sociale huur ook gedaald naar 25 procent en blijven de wachttijden oplopen tot meerdere jaren. Dit alles leidt ertoe dat veel mensen op straat belanden of in erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

Hun slogan luidt “Wij kraken voor nu én de toekomst”. Boris voegt eraan toe “Onze kinderen zullen moeite hebben om onderkomen te vinden, we doen dit ook voor hen”.

De ‘ecokraakbeweging’

De mensen van de Achtertuin noemen zichzelf ecokrakers. Ze promoten sociale rechtvaardigheid en alternatief en ecologisch wonen door het kraken van panden en terreinen die ze vervolgens op een duurzame en ecologische manier opbouwen en onderhouden. “Dit nieuwe terrein biedt ons een unieke kans om te laten zien hoe we met respect voor natuur en milieu kunnen leven en tegelijkertijd een sterke, ondersteunende en sociaal rechtvaardige gemeenschap kunnen opbouwen. We zijn geïnspireerd door de ecodorp-beweging die toont hoe mensen duurzaam en kleinschalig kunnen wonen, maar we vinden het daarnaast heel belangrijk om het verhaal van sociale rechtvaardigheid niet te verliezen”, aldus Boris.

Naast wonen zullen de bewoners proberen een creatieve en maatschappelijke invulling te geven aan de ruimte. “We experimenteren en verwelkomen alternatieve, sociale, duurzame en creatieve initiatieven” , zegt Boris van De Achtertuin.

– Overgenomen, inclusief uitgelichte afbeelding,van Indymedia