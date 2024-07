Chanson du jour: Avec Le Temps

Léo Ferré schreef Avec le temps na zijn scheiding van Madeleine Rabereau, een breuk die zo te horen nogal hard aankwam: Avec le temps/Avec le temps, va, tout s’en va/Même les plus chouettes souvenirs/ça t’as une de ces gueules. Het is een prachtig lied, maar al teveel medelijden hoeven we niet te hebben met Léo. Hij hield er al een tijdje een buitenechtelijke relatie op na met Marie-Christine Diaz, in wier armen hij ook heel snel troost vond. Na zijn (vecht)scheiding met Rabereau trouwde Ferré in 1974 met Diaz, met wie hij drie kinderen kreeg.

Link naar de tekst hier, inclusief Nederlandse vertaling. De rechthebbenden doen soms nogal moeilijk, vandaar.

Uitgelichte afbeelding: Door JPRoche – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28175222