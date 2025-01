CDU-leider Merz wil illegale immigratie illegaal maken

Ja, je leest het goed. CDU-leider (en vermoedelijk nieuwe bondskanselier) Friedrich Merz wil iets verbieden wat al verboden ís. Blijkbaar is er ook intellectueel geen ondergrens als je de AfD-stemmer binnen wilt hengelen.

Aanleiding is de aanslag in Aschaffenburg (Beieren) waar een 28-jarige Afghaanse vluchteling bij een kinderdagverblijf een jongen van 2 en een 41-jarige voorbijganger doodstak. De Afghaanse man verbleef illegaal in Duitsland en had eigenlijk uitgezet moeten worden. Het motief van de dader is niet duidelijk, maar naar verluid heeft hij ernstige psychische problemen.

Merz gooide er vandaag nog een schepje bovenop door te verklaren liever met AFD-leider Alice Weidel in debat te gaan dan met de huidige bondskanselier Olaf Scholz. Volgens Merz kan hij in een debat met Weidel duidelijk maken dat er geen enkele overeenkomst is tussen CDU en AfD. Het domste idee van de afgelopen 20 jaar, maar inmiddels verbaast niets me nog.

Uitgelichte afbeelding: Door Michael Lucan – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90500711