Catherine Ringer

Arnold J. van der Kluft

Onlangs is Catherine Ringer overleden, zangeres van het duo Les Rita Mitsouko. Ik duik de nostalgie in van Kwaliteitspop die het in Nederland niet haalt, het specialisme van RVZ.


C’est comme ça

Kijk, dit is nu post-punkdisco, zoals Ronald van Wechem het had moeten presenteren bij Radio GOT.


Le petit train


Andy


Marcia baila

En na deze extravaganza toch zeggen: zij ruste in vrede

– Uitgelichte afbeelding: Par Rama — Travail personnel, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2344840

Arnold J. van der Kluft

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)