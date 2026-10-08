Onlangs is Catherine Ringer overleden, zangeres van het duo Les Rita Mitsouko. Ik duik de nostalgie in van Kwaliteitspop die het in Nederland niet haalt, het specialisme van RVZ.



C’est comme ça

Kijk, dit is nu post-punkdisco, zoals Ronald van Wechem het had moeten presenteren bij Radio GOT.



Le petit train



Andy



Marcia baila

En na deze extravaganza toch zeggen: zij ruste in vrede

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