Als je zoekt naar zwarte vrouwelijke countryzangers kom je vooral terecht bij Tracy Chapman met haar Fast car. Nou heb ik daar nooit country in gezien, en erger, ik vind het een vervelend nummer. Jammer maar helaas, Tracy.

Dit is een ontdekking: Linda Martell, de eerste zwarte vrouw die in de Grand Ole Opry heeft opgetreden. En ze jodelt ook nog. Smelten bij een tot enkele minuten geleden mij onbekende zangeres.



Bad case of the blues, Linda Martell, 1969

In hetzelfde jaar heeft Dusty Springfield ook een nummer opgenomen met die titel, maar dat is iets heel anders. Die houden we tegoed.

En tot zover de kleine serie over het glazen plafond in de countrywereld.

