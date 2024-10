Onlangs overleden: Allard Jolles, oprichter van de band Claw Boys Claw (en drummer, maar verliet de band al spoedig).

Ik weet dat hij, met Peter te Bos, op visite is geweest in de studio van RVZ en als ik het mij goed herinner was hij regelmatige gast bij WHS Radio (wie schrijft de geschiedenis van dat station?)



Phantom shark, Claw Boys Claw

Van zijn band L’attentat is geen filmpje te vinden, wel van de door hem geproduceerde Belgische groep Ze Noiz – dat ik die niet kende tot nu toe, en dat terwijl ik een seizoen bij een Belgisch radiostation heb gewerkt.

Goede indysound.



Prisonland, Ze Noiz

Jolles was verder architectuurhistoricus, maar de afgelopen jaren maakte hij toch weer platen onder de naam Allard JJ.



Urban groove, Allard JJ

Hij ruste in vrede.

