Aanval op Lets grondgebied opgeëist door “onafhankelijke” (kuch) Wit-Russische militie

Pyt van der Galiën

Een groep die zichzelf “Zwarte Rus” (Чёрные русы) noemt heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een actie in de buurt van Kaplava, Letland. 

In de nacht van 5 op 6 oktober dwong een groep van gemaskerde en gewapende mannen 20 migranten zonder papieren naar het grenshek tussen Letland en Wit-Rusland te lopen. Letse militairen die probeerden in te grijpen werden met vuurwapens bedreigd. Enkele uren later drong de groep het Letse grondgebied binnen, waar ze videobewakingscamera’s stal en grensbewakingsapparatuur beschadigde, alvorens zich terug te trekken naar Wit-Rusland.

Kort daarna plaatste een woordvoerder met de naam “Neman“ een video op Telegram waarin hij de verantwoordelijkheid voor de actie opeiste. Hij noemde de sabotage een “test waar Letland niet voor geslaagd is“ en dreigde met verdere aanvallen tegen NAVO en EU.

“Zwarte Rus” claimt een onafhankelijke militie te zijn, maar dat is natuurlijk lachwekkend: geen enkele onafhankelijke gewapende militie kan op Wit-Russisch grondgebied werken. Deskundigen beschouwen “Zwarte Rus” algemeen als een door de Russische en Wit-Russische geheime diensten opgezette groep.

De groep heeft aangekondigd in de toekomst meer acties uit te zullen voeren, net zolang totdat Oekraïne “onderworpen” is en Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne één staat vormen.

Volgens de Wit-Russische dictator Loekasjenko is het incident door Letland in scene gezet om geld binnen te harken van de EU. Mensen die hun gezond verstand gebruiken weten natuurlijk dat Loekasjenko uit zijn nek lult: “Zwarte Rus” is een organisatie die door Rusland is opgezet voor hybride oorlogvoering tegen de Baltische staten. De oplossing: de volgende keer eerst schieten en daarna pas vragen stellen. De slappe reacties van Europa (van Trump hoeven we sowieso niets te verwachten) moedigen Rusland alleen maar aan.


Uitgelichte afbeelding: De Letse premier Andris Kulbergs – Door Saeima – https://www.flickr.com/photos/saeima/52916581420/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=192182654

Pyt van der Galiën