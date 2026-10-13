Aanval op Lets grondgebied opgeëist door “onafhankelijke” (kuch) Wit-Russische militie

Een groep die zichzelf “Zwarte Rus” (Чёрные русы) noemt heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een actie in de buurt van Kaplava, Letland.

In de nacht van 5 op 6 oktober dwong een groep van gemaskerde en gewapende mannen 20 migranten zonder papieren naar het grenshek tussen Letland en Wit-Rusland te lopen. Letse militairen die probeerden in te grijpen werden met vuurwapens bedreigd. Enkele uren later drong de groep het Letse grondgebied binnen, waar ze videobewakingscamera’s stal en grensbewakingsapparatuur beschadigde, alvorens zich terug te trekken naar Wit-Rusland.

Kort daarna plaatste een woordvoerder met de naam “Neman“ een video op Telegram waarin hij de verantwoordelijkheid voor de actie opeiste. Hij noemde de sabotage een “test waar Letland niet voor geslaagd is“ en dreigde met verdere aanvallen tegen NAVO en EU.

“Zwarte Rus” claimt een onafhankelijke militie te zijn, maar dat is natuurlijk lachwekkend: geen enkele onafhankelijke gewapende militie kan op Wit-Russisch grondgebied werken. Deskundigen beschouwen “Zwarte Rus” algemeen als een door de Russische en Wit-Russische geheime diensten opgezette groep.

De groep heeft aangekondigd in de toekomst meer acties uit te zullen voeren, net zolang totdat Oekraïne “onderworpen” is en Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne één staat vormen.

Volgens de Wit-Russische dictator Loekasjenko is het incident door Letland in scene gezet om geld binnen te harken van de EU. Mensen die hun gezond verstand gebruiken weten natuurlijk dat Loekasjenko uit zijn nek lult: “Zwarte Rus” is een organisatie die door Rusland is opgezet voor hybride oorlogvoering tegen de Baltische staten. De oplossing: de volgende keer eerst schieten en daarna pas vragen stellen. De slappe reacties van Europa (van Trump hoeven we sowieso niets te verwachten) moedigen Rusland alleen maar aan.

The little green men are here: a newly emerged Belarusian extremist group called “Black Rus” has claimed responsibility for the border incidents in Latvia. Masked individuals allegedly threatened Latvian soldiers, helped push migrants towards the border, entered Latvian territory, damaged electrical equipment and stole surveillance cameras. “Black Rus”, which calls for the forced subjugation of Ukraine and the unification of Belarus, Russia and Ukraine, has promised further sabotage operations against NATO countries. This is literally a Russian psyop/military operation. — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) October 13, 2026

Trump is busy rehabilitating Lukashenko. Meanwhile, Lukashenko’s Belarus has somehow produced a “spontaneous” armed group that threatens NATO soldiers, claims cross-border sabotage in Latvia, and promises more attacks on Belarus’s neighbors. Quite a coincidence. Trump calls him a “respected” and “strong” leader. His administration eases sanctions. His envoy drinks Lukashenko’s vodka, cracks jokes with him about Europeans and swaps weight-loss tips. Meanwhile, something interesting has crawled out from under Lukashenko’s own floorboards. A group calling itself Black Rus claims to be an armed formation operating from Belarus. Earlier this month, armed masked men tried to force around 20 migrants across the Latvian border and threatened Latvian troops guarding it. Hours later, masked men crossed into Latvia, stole surveillance cameras, damaged border equipment and slipped back into Belarus. Black Rus then claimed responsibility and promised more sabotage against Belarus’s neighbors. Their message is simple: the West is a “colossus with feet of clay,” NATO and the EU are about to collapse, and Black Rus intends to give them a little push. All this is happening while Trump is sending compliments, easing sanctions and playing buddy-buddy with Lukashenko. Perhaps someone in Washington might also find five minutes to ask why the dictator they are busy normalizing has this charming little armed anti-NATO outfit flourishing in his backyard? Unless, of course, that’s the point. P.S. World Conflicts was the first Telegram channel to report on the group. Here’s the link: https://t.co/HZfUmcHhDR Now European media are writing about them. Latvia’s State Security Service has opened criminal proceedings, and experts interviewed by Latvian public television openly doubt that an independent armed group like this could operate in Belarus at all. They see the fingerprints of Belarusian and Russian security services. — penguins_against_trump (@FlippersUpNow) October 13, 2026



Uitgelichte afbeelding: De Letse premier Andris Kulbergs – Door Saeima – https://www.flickr.com/photos/saeima/52916581420/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=192182654