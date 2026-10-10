Aantal wilde dieren met driekwart gedaald, maar ook hoopvolle signalen

Wilde dierenpopulaties zijn gemiddeld met 73 procent afgenomen in de laatste 52 jaar, zegt het Living Planet Report van WWF. Toch is er reden tot hoop, want natuurherstel is krachtig, tonen soorten zoals de tijger en de groene zeeschildpad aan.

“Het herstel van populaties zoals de tijger toont aan wat volgehouden inspanningen op het vlak van natuurbehoud opleveren en dat geeft hoop”, zegt Anka Stenten, ceo van WWF-België. Het vandaag (donderdag) verschenen rapport maakt een overzicht van de toestand van wilde dierenpopulaties aan de hand van de Living Planet Index, die 35.803 populatietrends bij 5.790 gewervelde diersoorten monitorde in de periode 1970-2022.

Het rapport toont overduidelijk aan dat er mondiaal een grote achteruitgang heeft plaatsgevonden in de zoetwaterecosystemen (-85 procent), gevolgd door terrestrische ecosystemen (-69 procent) en mariene ecosystemen (-59 procent).

De grootste bedreiging voor wilde dieren is het verlies en de aantasting van hun leefgebieden. Daarnaast zijn ook klimaatverandering, vervuiling, de opkomst van invasieve soorten en ziekten bijzonder risicovol. De meeste van die bedreigingen ontstaan door systeemfouten in onze voedsel-, energie- en financiële systemen, aldus het Wereldnatuurfonds (WWF).

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