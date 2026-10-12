Aanslag op school in Frankrijk

Een 14 jaar oude jongen heeft op een school in Aubagne (bij Marseille) twee leraren neergeschoten. Beide docenten raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar. De dader is gearresteerd. Zijn motief is nog onbekend..

De dader drong het schoolgebouw binnen, gewapend met een jachtgeweer. Hij schoot de directeur van de school en een lerares neer.

Volgens Le Parisien zou de 14-jarige jongen, die niet bekend is bij de politie, hebben beweerd dat hij “door de school werd gepest”. De jongen zou eerst zijn klaslokaal zijn binnengedrongen, waar hij het vuur zou hebben geopend op een van zijn leraressen. Daarna zou hij op zoek zijn gegaan naar de directeur.

Frankrijk was de afgelopen weken het toneel van hevige rellen. Vermoedelijk is er geen verband tussen de rellen en de aanslag.

Bron: Le Parisien

Uitgelichte afbeelding: By Fr.Latreille – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10063380