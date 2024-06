200 uur taakstraf voor FVD’er Van Meijeren

Mocht je straks iemand de perkjes in je buurt zien schoffelen of bejaarden in rolstoelen rond zien karren, dan heb je kans dat het FVD-complotmarmot Gideon van Meijeren is. Van Meijeren kreeg van de rechtbank in Den Haag 200 uur onvoorwaardelijke taakstraf opgelegd wegens opruiing. De uitspraak is gelijk aan de eis van het OM, wat vrij uitzonderlijk is. Meestal valt het vonnis lichter uit dan de eis.

Hier de veroordeling van Gideon van Meijeren. Gewoon een bewezen opruier dus! pic.twitter.com/yPeXJc0gnj — Beach Roy ☀️🏖🌊 🤙🏼🏄‍♂️ 🏳️‍🌈⃤ (@Beach_Roy33) June 11, 2024



Tijdens de boerenprotesten kort na de coronacrisis, verklaarde Van Meijeren dat geweld tegen de overheid ‘geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is’. Volgens de rechtbank waren Van Meijeren’s woorden bedoeld geweld aan te wakkeren bij zijn toch al schuimbekkende achterban. Van Meijeren’s verweer dat hij opriep tot geweldloos protest wordt door de rechter verworpen:

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte bij het doen van de in de tenlastelegging onder 1 en 2 opgenomen uitingen bewust heeft ingespeeld op de al aanwezige onrust in zijn publiek, met de bedoeling die onrust verder aan te wakkeren en het te leiden tot verdergaand gewelddadig handelen jegens het openbaar gezag dan waarvan tot dan toe al sprake was geweest; in elk geval tot voortzetting van zulk geweld. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verdachte opzet had op het bewegen van derden tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Afgaande op de uiterlijke verschijningsvorm van zijn handelen, te weten: het doen van genoemde uitingen in de genoemde context, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zijn publiek geweld zou gebruiken tegen het openbare gezag.

Uitspraak hier.

Volgens Van Meijeren is er sprake van een politiek proces, bedoeld om hem monddood te maken. Je kent het wel. Wordt ongetwijfeld vervolgd in hoger beroep.

Uitgelichte afbeelding: By Giles Laurent – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121241041